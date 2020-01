Le second opus de la nouvelle coqueluche de la pop sera bientôt dans les bacs. Intitulé Future Nostalgia, il devrait sortir au premier semestre. Dua Lipa compte bien atteindre le succès du prédécesseur, une véritable machine à tubes dont sont issus “New Rules”, “IDGAF” ou encore “One Kiss”. La chanteuse anglo-kosovare sera de passage au SportPaleis d’Anvers pour le présenter le 5 mai prochain. Selena Gomez revient, elle, déjà ce vendredi avec Rare, son troisième album studio. Son dernier date de 2015. Celui-ci s’annonce déjà comme le plus personnel et intime, écrit après des ennuis de santé et sa rupture avec Justin Bieber. Ce dernier fait lui aussi son grand retour cette année, cela faisait cinq ans qu’il n’avait plus rien sorti. Pour ce projet, le chanteur de 25 ans a voulu partir sur une musique plus R’n’B qu’à l’accoutumée.

