À peine l’annonce de sa mort confirmée auprès du magazine musical Rolling Stones, les réactions sont arrivées de toute part.

"Il continuera à vivre dans mon cœur avec son incroyable talent et son amitié. Il était unique en son genre et me manquera beaucoup", a fait savoir Jerry Lee Lewis. Même son de cloche avec Ringo Starr, le batteur des Beatles, qui voit en lui un de ses héros musicaux. Mick Jagger a aussi été parmi les plus prompts à saluer celui qu’il présente comme un maître. "Il a été ma plus grande source d’inspiration quand j’étais un jeune ado, a-t-il écrit. […] Quand nous étions en tournée avec lui, chaque soir, j’épiais le moindre de ses gestes pour apprendre comment divertir et impliquer le public. Il a toujours été très généreux en conseil à mon égard." Le réalisateur Spike Lee, Brian Wilson des Beach Boys, Cindy Lauper, Billy Idol ou encore le rappeur Chance the Rapper, ont également fait part de leur tristesse et de leur admiration.