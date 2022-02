L’attente est longue très longue. Cela fait bientôt 3 ans que Robert Smith annonce la sortie d’un nouvel album de The Cure, le premier depuis 2008. Et il n’y a toujours rien à l’horizon. Bien sûr, la pandémie est venue rebattre les cartes, notamment pour les tournées qui accompagnent les sorties de disques.Depuis, cependant, The Cure a dévoilé une imposante tournée européenne et annoncé qu’ils seront aussi sur la route en Amérique prochainement. Il ne manque donc que l’album.

Ce week-end, Robert Smith est sorti du silence. Sur Twitter, il a promis aux fans que de nouveaux titres seront interprétés durant les concerts à venir. “Nous jouerons des chansons du nouvel album quand nous nous produirons la prochaine fois… Ou nous ne nous produirons pas sur scène ! Or, j’ai vraiment envie de jouer en concert. Cela signifie que mon désir de sortir un nouvel album est irrépressible”, a-t-il écrit.

Une bonne nouvelle en soi mais qui ne dit toujours pas quand cet album tant attendu verra le jour. En 2020, à l’occasion des NME Awards, il avait fait savoir que le disque en question était en phase de mixage. Il avait même ajouté qu’il y en avait un second sur le feu. Il avait aussi manifesté son impatience de voir le premier être commercialisé.

Impatients, les inconditionnels du groupe britannique le sont certainement tout autant, si pas plus. Parce que Roger O’Donnell, le claviériste de la formation, a appâté tout le monde en soulignant que ce nouvel album est le “plus intense, triste et émouvant” que The Cure a jamais enregistré. De quoi promettre le meilleur pour la venue du groupe le 23 novembre prochain au Sportpaleis d’Anvers. Le concert n’est pas complet mais il ne reste plus que des places assises à 79 euros disponibles sur le site de la salle : www.sportpaleis.be. Qui sait, d'ici là, le 14e album de The Cure aura peut-être vu le jour...