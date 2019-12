Robin Le Mesurier fut le guitariste de Rod Stewart avant de passer 20 ans avec Johnny

Un nom bien français : Robin Le Mesurier. Mais le gaillard ne parle pas un mot de notre langue alors qu’il a passé vingt ans de sa vie sur les routes de l’Hexagone. Il est Anglais. À 16 ans, il a pris l’avion et sa guitare pour aller s’établir d’abord à New York, ensuite à Los Angeles où il s’est imposé dans les studios d’enregistrement. Il est aussi devenu le guitariste de Rod Stewart.

En 1994, Johnny Hallyday enregistrait à L.A. un album en anglais, Rough town, avec l’espoir d’être lancé sur le marché mondial. Le producteur du disque, Chris Kimsey, demanda quelques chansons à Robin et il en garda deux : Are the chances gone et le grand succès du CD, Fool for the blues. Depuis, Johnny n’a plus jamais fait une tournée (sauf celle des Vieilles canailles) sans Robin Le Mesurier et sa guitare.

Deux ans après la mort de son chanteur, Robin sort un livre de souvenirs, Mes milles concerts avec Johnny. Chez Talent Editions.

En 1994, lorsque Chris Kimsey vous a proposé d’écrire des chansons pour Johnny Hallyday, vous connaissiez son nom ?