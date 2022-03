La star canadienne, consciente que les gens "n’en ont plus rien à faire des albums", revient en concert en Belgique.

Roch Voisine sera de retour le 10 mars au Cirque Royal à Bruxelles, le 12 mars au Théâtre Royal à Mons et le 15 mars au Forum de Liège pour sa tournée Roch Acoustic - sortie d’introspection pour se retrouver face à lui-même avec sa guitare - interrompue par la pandémie. "Je l’ai vécue bizarrement cette période, confie d’emblée le chanteur canadien de 59 ans, au doux accent du nord. "Je ne suis pas quelqu’un qui a une vie sociale très étoffée. J’avoue que la première année cela m’a fait du bien de rentrer dans ma bulle, confie ce fan de hockey sur glace (qui a dû aussi arrêter son sport fétiche au début du Covid suite à un début d’arthrose du genou). Par contre, la deuxième année fut beaucoup plus difficile, plus lourde. Marre de ne pas voir les gens, de ne pas avoir une vie un peu normale et de retourner sur scène."

Cette scène qui lui a donc manqué et particulièrement le public belge. "Il est toujours extraordinaire, se souvient celui dont le tout premier concert européen de sa carrière avait eu lieu à Forest National ("un choc culturel, on ne s’entendait pas chanter !"). Quand on vient ici, on ne s’attend pas à autre chose que d’avoir des concerts toujours exceptionnels. Les gens participent, ils aiment être là. C’est un public fabuleux ! Et les Canadiens ont un point commun avec vous, on boit beaucoup de bière (rire) !"