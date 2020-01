Si le temple du rock s'ouvre un peu plus aux années 80 et au rap, il a manifestement une dent contre la musique électronique.

Le Rock&Roll Hall of Fame a dévoilé les noms de la promotion qui fera son entrée dans le panthéon du rock en 2020. Comme à chaque fois, parmi les heureux élus figurent des artistes dont on se dit qu’ils devraient y être depuis des lustres. C’est le cas des Doobie Brothers et du T-Rex de Marc Bolan, initiateur du glam rock. Sont en revanche recalés : Pat Benatar, le Dave Matthews Band, Judas Priest, Motörhead et Thin Lizzy...

La pilule doit être encore plus difficile à avaler pour les Américains de MC5 qui en étaient à leur cinquième nomination, et pour les pionniers de Kraftwerk, prétendants pour la sixième fois depuis 1995. Triste record ! Manifestement, le temple du rock éprouve quelques difficultés à s’ouvrir aux musiques électroniques.

© AP



En revanche, les années 80 semblent enfin avoir un peu plus de reconnaissance. Certes, des groupes comme Dire Straits, les Talking Heads, The Clash et The Police ont vu leur nom gravé dans la pierre, mais il a fallu du temps avant de voir les rivaux de U2 faire leur entrée. The Cure était à la fête l’an dernier. Cette année, c’est Depeche Mode qui reçoit enfin la reconnaissance suprême, bien après Nirvana, REM, Pearl Jam ou encore Green Day.

Autre ouverture notable, celle faite au rap. Jusqu’à aujourd’hui, les fers de lance du hip hop constituent un club ultra-select dans lequel ne figurent que GrandMaster Flash (2007), Run DMC (2009), les Beastie Boys (2012), Public Enemy (2013), LL Cool J (2013), N.W.A. (2016) et 2Pac (2017). Notorious B.I.G. vient de les rejoindre et d’asseoir un peu plus sa légende.

© REPORTERS



Cette nouvelle fournée à rejoindre le Rock&Roll Hall of Fame fait la part belle aux disparus. En effet sur les 6 récipiendaires, Nine Inch Nails s'ajoutant aux noms précités, on compte pas moins de six morts ! Marc Bolan a été tué en 1977 dans un accident de voiture et trois autres membres de T-Rex ont aussi disparu: Steve Peregrin, le percussionniste Mickey Finn et le bassiste Steve Currie, Notorious B.I.G. a été assassiné voici 23 ans et Whitney Houston, qui complète la promotion 2020, est décédée le 11 février 2012.