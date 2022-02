Les perspectives liées au Codeco de vendredi semblent encourageantes. Si le baromètre corona est toujours dans le rouge, il pourrait très vite passer à l’orange, voire au jaune selon certains. Un soulagement pour les secteurs du divertissement, de l’événementiel et de la nuit qui désespéraient de voir un jour le bout du tunnel depuis l'apparition de la pandémie il y a bientôt 2 ans.

Quant au public, il semble tout aussi prêt à renouer avec ses bonnes habitudes. Impatient même. On en veut pour preuve l’annonce faite ce mercredi par les organisateurs de Rock Werchter. L’édition 2022, qui se déroulera du 30 juin au 3 juillet, affiche complet. Les 67 000 tickets combi et les 84 000 billets pour un jour ont trouvé preneur. L’occasion pour le rendez-vous brabançon de dévoiler une dernière série de noms pour ses scènes. The Kid LAROI, Lady Blackbird, Glints, ILA, SONS, Tin Fingers, Sans Soucis et Yong Yello, s’ajoutent au programme. Sans oublier les têtes d’affiche que sont Metallica, Imagine Dragon, Pearl Jam, les Red Hot Chili Peppers et consorts.

Il reste en revanche des places disponibles pour Werchter Boutique le 19 juin, qui accueillera Stromae et Gorillaz. De même que pour TW Classic où se produira Nick Cave avec ses Bad Seeds, Placebo et The Smile, le nouveau projet de Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead.

À noter que les organisateurs des différents événements programmés à Werchter ont encore une surprise sous le coude. Une surprise qualifiée d’exceptionnelle qu’ils gardent encore bien au chaud pour le moment.

Avant les rendez-vous de l’été, un autre festival réduit au silence depuis deux ans va reprendre vie. Il s’agit de Tomorrowland Winters. L’événement programmé du 19 au 26 mars à l’Alpes d’Huez accueillera la crème de la crème de la musique électronique, dont Armin van Buuren, Dimitri Vegas&Like Mike, Kölsch, Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig, Ofenbach et Paul Kalkbrenner.

Là aussi, la manifestation affiche complet. Avec 18 000 spectateurs attendus, ce sera le premier grand festival depuis bien longtemps. De quoi tirer définitivement un trait sur le cauchemar Coronavirus ? Attendons le Codeco de vendredi et l’évolution des choses par après, car le Covid-19 nous a déjà joué pas mal de mauvais tours.