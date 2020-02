Les organisateurs de Rock Werchter ont ajouté 28 nouveaux noms à l'affiche du festival de musique de quatre jours ayant lieu à Rotselaar en juillet, a annoncé vendredi Nele Bigaré, attachée de presse de l'organisateur Live Nation.

Live Nation a reçu cette semaine 28 confirmations de nouveaux groupes pour l'édition 2020. Les nouveautés du jeudi 2 juillet sont Lianne La Havas, Apparat, Mabel, The Dead South, Sampa The Great, Eefje de Visser, The Last Internationale et Tyler Childers. Whitney, Inhaler, Gang of Youths, Marc Rebillet, Brass Against, Easy Life, PUP et JC Stewart sont ajoutés à l'affiche du vendredi 3 juillet.

Bombay Bicycle Club, Worakls Orchestra, City and Colour, Tierra Whack, Emma Bale et Alex Cameron seront présents au festival le samedi 4 juillet. Oh Wonder, Joep Beving, The Marcus King Band, Glints, Oscar Jerome et Ego Kill Talent complètent le programme du dimanche 5 juillet.

Pearl Jam, Beck, Pixies et Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes sont quelques-uns des grands noms du festival. Les billets pour Rock Werchter sont en vente sur proximusgoformusic.be et ticketmaster.be.