Kendrick Lamar se produira à Rock Werchter l'année prochaine. Il sera sur scène le samedi 4 juillet, a confirmé l'organisateur.

La vente des billets est déjà en cours. Le festival avait confirmé précédemment que Pearl Jam, les Pixies et Wilco se produiront le 2 juillet. Kendrick Lamar, Twenty One Pilots et The Streets seront sur scène le samedi 4 juillet. System of A Down, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes et Yungblud sont prévus pour la journée du dimanche, le 5 juillet.