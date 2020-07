En temps normal, la plaine de Werchter serait noire de monde ce weekend, mais le festival de musique a dû renoncer cette année à sa programmation dans la foulée de la crise sanitaire du Covid-19. L'organisation confirme néanmoins dimanche soir qu'une série d'artistes seront bien à l'affiche l'an prochain. 21 noms sont déjà annoncés pour l'édition 2021 du festival Rock Werchter qui se tiendra du 1er au 4 juillet l'an prochain.

Nombreux d'entre eux devaient se produire cette année et confirment donc qu'ils seront de la partie l'an prochain: Twenty One Pilots, Pixies, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, Rag 'n' Bone Man, The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C., GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Girl In Red, Black Pumas et The Dead South.

Gorillaz en revanche fait partie des nouveaux artistes annoncés, comme aussi alt-J, Jamie xx, Royal Blood, Nothing But Thieves et Boy Pablo. De nouveaux groupes seront encore annoncés au cours des mois suivants, font savoir les organisateurs.

La vente des tickets pour l'an prochain sera ouverte dès le 10 juillet, les entrées seront vendues au même prix que cette année.

Les personnes qui étaient munies de billet pour l'édition 2020, recevront un mail d'information cette semaine.

Ils pourront choisir de déplacer leur réservation à l'an prochain ou recevoir un crédit pour la même valeur à valoir pour les prochaines éditions 2021 et 2022 des festival organisés sur la plaine de Werchter.