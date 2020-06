Du 2 au 5 juillet, Rock Werchter ouvrira un bar estival dans le parc du festival au profit de LIVE2020, le fonds de solidarité du secteur de la musique live.

Des concerts pour lesquels un maximum de 200 personnes seront admises, seront donnés jeudi (Selah Sue), vendredi (Tourist LeMC) et samedi (Bazart). Arno, Emma Bale, ou encore Glints se produiront quant à eux le dimanche soir dans un spectacle auquel on ne peut assister en direct, mais qui sera diffusé via plusieurs plateformes. Le bar se trouvera sur le site de North West Walls dans le parc du festival et toutes les règles en vigueur pour l'horeca et les événements y seront appliquées. Les artistes annoncés pour jeudi, vendredi et samedi se produiront à 15h30 et à 20h30. Seulement 200 billets seront disponibles par spectacle. Comme les visiteurs doivent s'asseoir à des tables de quatre, les billets seront proposés uniquement par table. Un forfait, composé de quatre tickets et d'un ticket de parking, coûte 45 euros par personne. Les billets seront mis en vente à partir du samedi 20 juin à 10 heures.

Rock Werchter présentera également une sélection des meilleurs concerts issus des archives du festival via Proximus Pickx et le site web rockwerchter.be.

Grâce à une série d'initiatives, les organisateurs de Rock Werchter veulent récolter des fonds pour LIVE2020 durant ces quatre jours. Au cours de l'émission diffusée en ligne le dimanche 5 juillet, il sera également question de la crise que traverse actuellement le secteur de la musique live.