La sortie de Maison est prévue pour le 24 avril.

Le rappeur originaire de Linkebeek vient d’annoncer une bonne nouvelle à ses fans sur ses réseaux sociaux. Son nouvel EP, baptisé Maison, sortira le 24 avril prochain sur les plateformes de streaming. Plus d’un an après son album Chocolat, dont est notamment extrait le tube "Soleil", le Belge promet quelque chose de différent cette fois-ci. Il y a quelques jours, il était d’ailleurs revenu sur la controverse autour de ce disque, que beaucoup considérait comme "trop pop". Il indiquait cependant que Chocolat lui avait permis "d’exploser et monter très haut", même si celui-ci l’aura éloigné d’une partie de son public.

Enregistré entre Bruxelles, Amsterdam et Los Angeles, l’EP de 5 titres ne sortira qu’en vinyles 45 tours le 17 juillet prochain. Le confinement aura eu raison de la production des CD. L’artiste décrit le projet comme un avant-goût de son deuxième album solo, qui devrait sortir en fin d’année.