Il n’y a pas d’âge pour être amis. Entre Roméo Elvis, 29 ans, et Michel Drucker, 79 ans, tout a commencé lorsqu’Angèle, chanteuse à succès et petit sœur du rappeur, s’est rendue sur le plateau de "Vivement dimanche"."Lorsqu’Angèle faisait ses premières télés, elle m’a demandé un selfie et une vidéo pour son frère qui était fan de moi, m’a-t-elle dit. Je l’ai fait avec plaisir. Aujourd’hui, on est toujours en contact avec Roméo Elvis", expliquait Michel Drucker à La Dernière Heure. "C’est surprenant. Il pourrait être mon petit fils !", ajoute l’animateur qui a fait un clin d’oeil au rappeur belge dans son spectacle.

De son côté, Roméo Elvis a rendu hommage à son idole en lui dédiant une chanson dans l’édition "acrylique" de son nouvel album "Tout peut arriver". "Tout peut arriver. J’ai bien rencontré Michel. Vivement dimanche, fin de carrière, terminé", chante-t-il dans le morceau baptisé "Merci Michel". "Aujourd’hui, c’est mon frérot. On s’envoie des messages, déclare Roméo Elvis à propos de l’animateur sur BFMTV. L’un des morceaux bonus de l’album, c’est sur lui, c’est sur Michel. Il dit qu’on doit tous un jour ou l’autre rencontrer un Michel. Atteindre un Michel dans sa vie !"

Michel Drucker a réagi à la chanson qui lui était dédiée dans une vidéo postée sur le compte Instagram du rappeur. "Bonjour Roméo Elvis. Qu’est ce que j’apprends ? T’as fait une chanson où tu me remercies ? L’album a pour titre "Tout peut arriver". Je m’attendais à tout sauf à ça, a répondu l’animateur avant d’ajouter : Alors, j’écoute. J’écouterai l’album en entier mais d’abord j’écoute la chanson. Je t’en dis un mot après." Le présentateur de "Vivement Dimanche" écoute le morceau et donne son avis : "Je suis très touché. C’est vachement bien. Je vais commencer à rapper ! Tout peut arriver, c’est ton album, je vais l’écouter attentivement. Je te remercie !"