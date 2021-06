À la demande de leurs supporters, qui ont adoré leur pseudo-hymne décalé et non officiel des Diables rouges (vu plus de 500 000 fois en 2 jours), l’humoriste Pablo Andres et le rappeur Roméo Elvis ont décidé de sortir leur morceau en entier.



Le comédien a confirmé l’information sur le plateau de Vivacité (RTBF) ce mercredi matin. "On s’est dit : ‘À la base, c’est un délire, c’était vraiment pour le kif, pour la blague de ‘On ne va pas le faire, on en rigole’, dixit Pablo Andres dans le 8/9. Et les retours étaient vraiment fous, tout le monde voulait le morceau. Le refrain est tellement catchy, et vu que nos Diables nous font rêver un peu quand même, on fait tout pour que le morceau puisse sortir vendredi." Bref, avant le match de notre équipe nationale, en huitièmes de finale face au Portugal ce dimanche. Ou quand l’humour belge a encore frappé.



Drôle et tout en autodérision, le teaser - qui mettait en avant une rythmique à l’accordéon sous les conseils de Roméo Elvis (qui plaisantait dans la vidéo en disant qu’il ne "voulait pas sortir ça sous son nom" ) - a déjà fait le buzz. Un délire au refrain entêtant : "Oh, oh, ooohhh, y a Carrasco / Ah, ah, aaaahhhh, y a Boyata / Ouh, ooooouh, y a Lukaku / Hé, hé, hééé, y a Thomas Meunier !" Une fois sorti, les fans du duo déjanté à la Grand Jojo risquent aussi de reformuler le titre en : "Oh, oh, ohhhh, y a Pablo, Oh, oh, oooh, y a Roméo !"