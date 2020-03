Il ne faut pas toucher à la famille Van Laeken! Roméo Elvis a tenu à le faire savoir à Cauet.

"Chaque fois je me retiens de te traiter de merdre parce que mon équipe me le demande, pour rester diplomate et parce qu’on veut jouer le jeu des radios", a commencé le frère d'Angèle dans une story postée sur son compte Instagram. Remonté, le rappeur ne s'est pas arrêté là : "Avec ce que je vais sortir comme morceaux, je ne passerai probablement plus sur ta radio donc je te le dis ouvertement Cauet : tu es une merde".

© Capture d'écran



Et ce n'est pas fini. Au fil de sa story, Roméo Elvis continue de vider son sac : "Tu t’en prends à ma sœur à n’importe quelle occasion parce qu’elle refuse de jouer le jeu de ton émission et tu ne peux pas t’empêcher de la tacler parce que tu ne supportes pas l’idée que des gens n’aient pas envie de participer à tes concepts. Tu es une merde sans nom. Un minable et un gamin. Quand j’étais petit, tu passais déjà à la télé et je te trouvais déjà lourd. Je changeais de chaîne parce que c’était vraiment trop naze. Là tu es devenu une énorme merdasse susceptible qui ne peut pas accepter que des gens trouvent que tu n’en vaux pas la peine".

© Capture d'écran



Si le fils de Marka s'en prend de la sorte à l'animateur de NRJ, c'est parce que Cauet a reproché à Angèle de ne pas avoir participé à son action "NRJ Big Action", mise sur pied pour aider le personnel soignant. "Quelque part, cela confirme beaucoup de choses", avait commenté Cauet dans son émissio radio. Ses propos n'avaient pas plus à Angèle, qui lui avait d'ailleurs répondu et s'était expliquée. Mais la polémique n'est certainement pas prête de s'arrêter, maintenant que le frère d'Angèle s'en est mêlé.