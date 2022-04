Avec, le rappeur belge signe son retour au devant de la scène. Absent des magasins de disques depuis 2019 et la sortie de son dernier album, Roméo Elvis a annoncé la sortie de son nouvel album le 27 mai prochain. Il est également disponible en pré-commande dès aujourd'hui.

Sur Instagram, il s'est adressé à ses fans. "Trois ans après l’expérience Chocolat, j’avais envie de présenter quelque chose de différent. Pendant le confinement, j’ai beaucoup travaillé sur la composition […] et j’ai produit beaucoup de morceaux pour cet album", note-t-il. "Je ne savais pas du tout où j’allais, j’ai jeté énormément de morceaux (vraiment énormément. c’est du masochisme à ce niveau là), j’ai réécrit, recomposé, pour me rapprocher le plus possible de ce qui me faisait vibrer et après deux années de travail je suis enfin prêt à vous faire écouter ça."

Depuis les accusations le visant dans l'initiative #balancetonrappeur, l'homme s'était mis en retrait. Il s'était excusé après avoir été accusé d’agression sexuelle par une internaute en septembre 2020.