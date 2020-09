Il est mort chez lui, dans les îles Vierges américaines, selon un proche du groupe. Ronald Bell a fondé un groupe de jazz-funk et de funk au début des années 60 avec son frère Robert et ses amis Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown et Ricky West Kool and the Gang.

Le groupe a remporté un Grammy en 1978 pour sa contribution à la bande-son du film "Saturday Night Fever" avec John Travolta. Le groupe a été inscrit au Songwriters Hall of Fame en 2018.

Ronald Bell est né à Youngstown, Ohio, en 1951 et était également connu sous son nom musulman de Khalis Bayyan. En autodidacte, il a écrit les principaux succès du groupe, dont le plus populaire reste "Celebration".