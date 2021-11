Aussi adorable que bienveillant en nous proposant un café, Salvatore Adamo nous a accueillis - avec Tom, son chien très (al) léchant- dans sa villa bruxelloise pour nous dire à quel point il était heureux de remonter sur scène en Belgique. Ce sera le 7 janvier prochain, au Cirque Royal de Bruxelles, au bénéfice des solutions d’accueil pour enfants polyhandicapés du CREB (Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles) et à l’initiative du Rotary Club (billets en vente sur ticketmaster et via www.rotary-creb.be). "Il y a des causes plus permanentes comme celles de l’Unicef, de solidarité comme le Télévie, Cap 48 ou le Téléthon et puis il y a des causes qui surgissent du jour au lendemain, nous confie d’emblée celui qui reste encore aujourd’hui, à 78 ans, le plus gros vendeur belge avec plus de 100 millions de disques écoulés à travers le monde (en 1964, il était même le 2e plus gros vendeur du monde derrière les Beatles !). Ça me permet de faire un concert, en plus pour une bonne cause. Et de joindre l’utile à l’agréable. Il y a toujours eu une ambiance plus empathique dans la salle, dans ce genre de concert. Le public n’est pas là pour critiquer mais profiter de la communion avec l’artiste. Quand on rencontre en vrai des gens qui sont dans les problèmes, on a aussi parfois l’impression de leur faire plaisir."

Salvatore Adamo serait-il devenu une sorte de chanteur/guérisseur ?

"Plutôt passer un peu de baume sur les maux. Guérir, malheureusement, je n’ai pas ce pouvoir. Nous chanteurs, on est juste des hommes et femmes comme tout le monde et exposés aux mêmes maux qu’eux. Car on n’est pas plus protégés pour autant. Il y a pas mal d’exemples dans notre famille d’artistes qui sont partis. Je pense à mon ami Christophe, Annie Cordy ou encore Maurane. Cela vous laisse désemparé un certain temps, surtout quand vous aviez des contacts réguliers avec eux."

Cela doit vous faire bizarre de les voir partir avant vous…