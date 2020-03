À côté du projet K’s Choice, Sam Bettens entame une nouvelle aventure avec Rex Rebel.

Tête connue du célèbre groupe flamand K’s Choice, Sam Bettens (anciennement connu sous le nom de Sarah) s’est lancé dans une nouvelle aventure. Pas de guitares ni de rock pour ce projet, place à la pop et aux synthés. Rex Rebel, composé également du claviériste Reinout Swinnen et du batteur Wim Van der Westen, vient de sortir son tout premier album, Run. Dans le single "Big Shot", les membres dévoilent sur le ton de l’humour leurs ambitions, celles de se faire un nom à l’étranger et de faire partie des grands. Ils rêvent d’ailleurs de jouer au festival Coachella, qui se déroule à quelques kilomètres de la maison du meneur qui vient de faire sa transition. Rencontre avec un groupe surexcité par l’idée de se réinventer.

(...)