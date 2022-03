Éliminé aux Auditions à l’aveugle, Samuel est déçu mais content pour sa sœur, Pauline, qui, elle, est sélectionnée pour la suite de The Voice.

Passionnés par la musique depuis leur plus jeune âge, Samuel et sa sœur Pauline, deux Belges originaires de Namur, se sont présentés individuellement aux Auditions à l’aveugle, ce samedi dans The Voice, la plus belle voix sur TF1.

Le jeune homme de 22 ans, ancien candidat de The Voice Belgique, se met dans la position la plus difficile en ouvrant le bal. Pour impressionner les coachs, il reprend "Ville de Lumière" de Gold. Malheureusement, le stress a joué en sa défaveur. "Il manquait une prise de risque, une liberté", déclare Vianney avant de rassurer le talent : "Ce n’est pas un échec du tout." De son côté, Florent Pagny explique à quel point la position de coach est difficile. " On cherche énormément d’émotion et vous avez à peine deux minutes donc c’est compliqué."