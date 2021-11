Une tumeur cancéreuse au foie a fini par emporter le chanteur. Il était âgé de 73 ans et a connu une carrière étonnante…Originaire de Gozée, dans la région de Charleroi, il avait découvert sa passion le jour où, pour son anniversaire, on lui avait offert un harmonica. Il a ensuite travaillé pour Claude François avant de connaître le succès y compris avec des génériques de dessins animés comme "Albator 84" et "Astro, le petit robot". Et participé à l'Eurovision.