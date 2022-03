La chanteuse belge () et ex-candidate des, est partie à la frontière polonaise aider les réfugiés ukrainiens.

Je suis contente d’être ici, au cœur de ce qui se passe aux frontières, de pouvoir apporter mon aide… C’est très impressionnant", nous confie Sarah Van Elst, partie épauler l’organisation américaine Global Empowerment Mission du côté de Medyka, ville frontalière à côté de l’Ukraine, au sud de la Pologne. "C’est une chose de le voir à la télé, c’en est une toute autre d’être vraiment sur place, de voir la souffrance… On a des Ukrainiens dans notre équipe. Leurs familles sont là-bas et on sait que dans quelques jours, Poutine va prendre la capitale. Il y a donc une espèce de tristesse fort présente. On fait notre maximum, on est en train d’agrandir l’équipe tous les jours."