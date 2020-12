Originaire des Comores, le chanteur s’inspire de la musique de chez lui, mais aussi de celle de l’autre côté de l’Atlantique.

Pas question pour Says’z de rester dans un seul genre de musique. Au fil de ses EP, comme Bleu sorti en début d’année et Jaune qui vient de paraître, il explore différents horizons, entre l’afrobeat, le dancehall et le R&B. Le chanteur d’origine comorienne est signé depuis deux ans sur le label de Gims, PlayTwo. Il s’est également chargé de la première partie de sa tournée, le Fuego Tour. L’année dernière, c’est pour l’artiste nigérian Burna Boy, nommé à deux reprises aux Grammy Awards, qu’il a ouvert le show sur la scène de l’Olympia. En pleine ascension, les titres de Says’z cumulent de millions de vues sur YouTube et font sensation sur l’application TikTok.

Vous avez sorti, pour le moment, quatre EP. Est-ce qu'un album est en vue ou ce n'est pas spécialement un objectif?