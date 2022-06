Dans une atmosphère caniculaire, ces légendes ont pris congé de leurs fans vendredi soir. Avec des fortunes diverses...

Personne n'est éternel mais les adieux sont souvent difficiles à réaliser. C'est un peu le cas avec Scorpions qui n'en a jamais fini de les prononcer au travers d'interminables tournées avant de se raviser. Quoiqu'il en soit, le groupe allemand a régalé l'auditoire vendredi soir sur la plaine de Dessel. Et ce n'était pourtant pas gagné d'avance puisque la formation teutonne a eu la lourde tâche de clôturer une deuxième journée de festival qui avait débutée ...douze heures auparavant. Mais le public a réservé un accueil particulièrement chaleureux à Klaus Meine et ses potes. Âgé de 74 ans, le chanteur est apparu sous un bon jour même si le poids des années a logiquement réduit sa mobilité sur scène. Ce qui n'est pas forcément le cas de Rudolf Schenker, son cadet de quelques mois à peine. Le guitariste n'a rien perdu de sa dextérité. Scorpions a sorti un nouvel album (Rock Believer) il y a 3 mois à peine et était bien décidé à le défendre sur scène en débutant son show avec "Gas in The Tank", extrait de ce 19e opus studio.