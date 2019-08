Le rappeur vétéran est considéré comme clivant.

Pour la 18e édition du Brussels Summer Festival (BSF), les organisateurs proposent, en guise de tête d’affiche, avec Christine and the Queens, l’un des doyens du rap français : Booba. Un artiste au cœur de l’actualité ces derniers temps pour sa bisbille avec l’un de ses concurrents, Kaaris. Il se produira ce jeudi soir à 22 h 30 sur la place des Palais.

Pour ce concert événement, les organisateurs ont décidé d’augmenter les mesures de sécurité, exceptionnellement. “On renforce le nombre d’agents aux abords de la scène et on augmente le niveau de fouille aux contrôles d’accès à la scène de la place des Palais. Cette mesure est prise uniquement pour le concert de Booba, informe le nouveau programmateur Jeremy Callier. On n’a pas forcément (...)