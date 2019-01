Selena Gomez est de retour. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Après cinq mois d'absence, elle vient en effet de poster un message bouleversant.





Cela fait en effet près de cinq mois que Selena Gomez a voulu faire un break en prenant ses distances du grand cirque médiatique. Durant ces mois, elle a pris son temps pour faire le point. C'est cela qu'elle évoque dans ce long message où il est question en filigrane de sa dépression, de son hospitalisation, mais aussi du mariage de son ancien petit ami Justin Bieber avec Hailey Baldwin.

"Je suis fière de la personne que je deviens"

"Cela fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles", écrit-elle. "Mais je voulais vous souhaiter à tous une bonne année, vous remercier pour votre amour et votre soutien. L'année dernière était vraiment une année de réflexion, de challenges et de maturité. C'est ce genre de challenges qui vous montrent telle que vous êtes, et ce que vous êtes capable de dépasser. Croyez-moi, ce n'est pas simple, mais je suis fière de la personne que je deviens, et j'attends l'année prochaine avec impatience. Je vous aime."

D'après TMZ, la jeune femme aurait à nouveau sombré dans la dépression après de nouveaux tests sanguins qui annonçaient une baisse de ses globules blancs. En 2017, elle avait dû subir une transplantation rénale, mais elle serait aujourd'hui en voie de guérison