La chanteuse américaine Selena Gomez surfe sur la vague du succès. Avec près de 8 millions d'albums vendus dans le monde et plus de 45 millions d'auditeurs par mois sur la plateforme Spotify, la chanteuse, qui est aussi actrice et productrice, est une des stars préférées des jeunes Américains. Selena Gomez s'apprête d'ailleurs à sortir un nouvel album, intitulé "Revelación". Mais ce disque pourrait bien être le dernier.

En effet, dans une interview accordée à Vogue, la jeune femme de 28 ans a confié songer à arrêter la musique. Lassée des critiques sur son talent, Selena Gomez a déclaré: "C’est dur de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas vraiment au sérieux. Il y a eu des moments où je me suis demandé "quel est mon but ? Pourquoi je continue à faire cela ?".



Et de poursuivre: "'Lose You to Love Me' était pour moi la meilleure chanson que je n’ai jamais sortie et pour certaines personnes, ce n’était pas encore assez. Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui aiment ma musique et pour ça, je suis reconnaissante et je continue mais je pense que la prochaine fois que je ferais un album, ce sera différent. Je veux me donner une dernière chance avant d’arrêter la musique".

Une nouvelle qui risque d'attrister ses nombreux fans, qui pourront toutefois se consoler avec la sortie de son quatrième EP ce vendredi 12 mars.