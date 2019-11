Les Beatles s’imposent devant Genesis, selon les analyses de chercheurs allemands.

Demandez à vos amis quelle est à leurs yeux la chanson pop parfaite et il y a de fortes chances pour qu’autant de titres soient avancés qu’il y a de personnes réunies. Quoi de plus normal, la musique étant une émotion subjective. Sauf pour les chercheurs de l’institut Max Planck installé en Allemagne, rapporte le magazine musical NME.

Au terme d’un minutieux travail d’analyse effectué sur 700 chansons enregistrées entre 1958 et 1991, ils ont dégagé le titre qui s’approche le plus de la pop song parfaite. Et c’est "Ob-La-Di, Ob-La-Da", qui figure sur le double album blanc des Beatles qui a fêté ses 50 ans l’an dernier, qui a été désignée lauréate.

John Lennon la détestait

Débarrassée de ses paroles et de la mélodie qui l’accompagne, la chanson contient l’enchaînement d’accords qui a le plus séduit les bénévoles qui se sont prêtés à l’étude ainsi que la zone de leur cerveau qui réagit à la musique. Ironie du sort, l’ingénieur du son des Fab Four présent pendant les sessions d’enregistrement du morceau a toujours affirmé que John Lennon le détestait, le qualifiant de "merde pour grands-mères". Peut-être parce qu’elle était le fait de Paul McCartney…

Genesis se classe derrière les Beatles avec "Invisible Touch" et devant "Hooked on a Feeling" du chanteur américain BJ Thomas qui date lui aussi de 1968. Les Jackson 5 sont quatrièmes avec "I Want You Back". Suivent les La’s avec "There She Goes", Van Halen avec "When It’s Love" et "Red Red Wine" de UB40.