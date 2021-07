L’annonce a fait l’effet d’une bombe le 22 février dernier. Après 28 années de collaboration, le duo phare de la french touch se sépare. C’en est terminé des Daft Punk. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Honem-Christo partent suivre chacun leur chemin après une dernière vidéo baptisée "Épilogue". D’explication, il n’y en a pas, si ce n’est un mystérieux message par l’entremise d’une vidéo de Charlie Chaplin adressée par Thomas Bangalter à l’émission Quotidien. Dans son dernier numéro, Society tente de percer le mystère. Le magazine a recueilli les confessions de proches du groupe. À la lecture de l’enquête, il apparaît que les premières fissures remontent à 2013, année de sortie de Random Memory Access, leur dernier album. Un ancien du label Columbia confie : "Les Daft disaient que l’industrie était malade de la technologie. Pour eux, cet album était un antidote." Ils y rendent hommage à leur passion d’ado pour le disco et le funk des grandes années, note la publication. Et s’ils assurent la promo ensemble, en dehors, ils font déjà bande à part, chacun travaillant sur ses projets. L’un avec Charlotte Gainsbourg, l’autre avec M et Arcade Fire.

Après leur razzia sur les Grammy Awards en 2014, quatre trophées empochés, les interrogations se font plus fortes. "Ils se posaient déjà des questions après les Grammy Awards : ‘Est-ce que l’on peut faire mieux que ça ? Est-ce que l’on ne devrait pas plutôt s’arrêter là ?’", confie DJ Falcon qui dit avoir été surpris à l’époque.

Ils déclinent des offres, un projet de tournée tombe à l’eau et des sessions studios n’aboutissent à rien. "Peut-être parce que l’un d’eux ne va pas bien. Guy-Manuel de Honem-Christo broie du noir dit-on, tout juste sorti de son divorce et fêlé de l’intérieur par une dépression", indique Society. Les rumeurs de retour ne sont que des fakes sortis de Dieu sait où…

Le navire chavire en 2018 lorsque Thomas Bangalter quitte sa fonction de cogérant de Daft Music et appose sa signature sur l’acte de dissolution de Daft Arts. Malgré tout, le 22 février 2021, les proches du duo sont pris de court. "Je pense que l’époque ne correspond plus aux Daft Punk. Franchement, ils ne vont pas faire un ‘Get Lucky 2’ qu’ils vont promouvoir sur Tik Tok en faisant des chorégraphies habillées en robot. Ce n’est pas sérieux", confie Antoine Ressaussière, ex-collaborateur des Frenchies. Il ajoute : "Ils ont eu le bon goût d’arrêter avant de faire des trucs qui les dérangent. […] C’est très bien que ça s’arrête comme ça."