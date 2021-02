Bel RTL fêtera ses 30 ans en septembre prochain. Mais, les festivités ont déjà été lancées dans les studios de la radio de RTL Belgium. Chaque dimanche pendant 30 semaines (le temps qu’il reste jusqu’au jour d’anniversaire), Serge Jonckers mettra une année en évidence et reviendra sur les événements musicaux qui l’ont marquée dans 30 ans de musique sur Bel RTL. De son côté, Luc Gilson se chargera de raconter l’actualité nationale et internationale de l’année en question. “Nous préparons cette émission depuis plus d’un mois”, nous explique Serge Jonckers. “Nous avons choisi les années de façon aléatoire, pas chronologique, pour ne pas lasser les auditeurs qui ne sont pas sensibles à l’une ou l’autre période musicale. Nous allons démarrer, ce dimanche, avec l’année 2000. Et, nous terminerons les 30 semaines par l’année 1991, celle du lancement de Bel RTL.”

Comment avez-vous sélectionné les chansons et les artistes à mettre en avant ? (...)