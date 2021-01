Considéré comme une personne à risque en cette période de coronavirus, le chanteur de 77 ans avait déjà annoncé il y a un an qu’il renonçait officiellement aux tournées dans toute la France. Serge Lama était trop fatigué physiquement pour continuer sur ce rythme. "J’ai compris que c’était cuit"

L'interprète d'Aventures en aventures ou de Femme, femme, femme avait toutefois tenu à rassurer ses fans en annonçant sa tournée d'adieu symboliquement baptisée Adieu chère province. Mais la pandémie est passée par là et les reports de dates se sont enchaînés. Jusqu'à cette décision radicale prise ce jour comme on peut le lire dans un communiqué officiel publié sur son compte Facebook.



"C'est avec beaucoup d'émotions et de tristesse..."

"En raison de la crise sanitaire qui l'a déjà contraint de reporter à deux reprises la tournée « ADIEU CHÈRE PROVINCE » et n’ayant à ce jour aucune visibilité sur la durée de cette pandémie, SERGE LAMA, en accord avec Luana Santonino et Gilbert Coullier Productions, a pris la décision d’annuler sa tournée « ADIEU CHÈRE PROVINCE » prévue à partir du 1er octobre 2021 ainsi que les deux représentations au Palais des Congrès de PARIS, les 8 et 9 décembre 2021." commence ainsi le communiqué.

"C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que Serge Lama a pris cette décision difficile, poursuit l'annonce Facebook. Il regrette sincèrement de ne pouvoir dire au revoir à son public et à toutes les personnes qui l’ont suivi et soutenu durant des décennies sur scène."

Un aurevoir gâché mais "la décision la plus sage"

La note évoque ensuite son incapacité à tenir le coup plus longtemps...

"Mais compte tenu de l’ampleur de la crise sanitaire et de son handicap physique qu’il assume depuis maintenant plus de 50 ans, il ne peut présager de sa capacité à se produire sur scène en fin d’année, en 2022, voire en 2023 si les conditions sanitaires devaient lui imposer un nouveau report. Plutôt que de se produire dans des conditions qui ne seraient pas optimales et par respect pour son public, il s’agit de la décision la plus sage et la plus raisonnable à prendre."

Un adieu sous une autre forme

"Serge Lama réfléchit actuellement à une autre façon de dire au revoir à son fidèle public, conclut ainsi le communiqué avant de proposer le manière d'être remboursé des tickets de la tournée. Rassurez-vous, il n’a pas dit son dernier mot…" De quoi redonner de l'espoir à ses fans.