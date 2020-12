Cheveux rouges, bijoux exubérants et tatouages omniprésents, Sfera Ebbasta surprend par son look excentrique mais également, et surtout, par les chiffres qui s’affichent aux compteurs des réseaux sociaux et plateformes de streaming. Depuis la sortie de son premier album, Rockstar, le rappeur de 27 ans, initiateur du trap en Italie, est devenu l’artiste italien le plus écouté en streaming avec plus de 1,6 milliard de streams. À ceux-ci s’ajoutent ses 540 millions de vues sur Youtube et ses 3,4 millions de followers sur Instagram. De quoi donner le tournis… "Cette notoriété, je la vis plutôt bien. Je ne vais pas m’en plaindre. C’est une chance d’être aimé et acclamé par tant de gens à mon âge. Je me sens honoré", déclare Gionata Boschetti, de son vrai nom.