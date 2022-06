L’école de la musique n’est pas finie pour la chanteuse de 76 ans qui fête ses 60 ans de carrière à Bruxelles le 5 novembre prochain.

La fin de l’année 2021 fut agitée pour Sheila. "Un petit tour de vélo, une chute idiote, et catastrophe… Fissure au col du fémur !" Rapidement, la chanteuse de 76 ans a annoncé son opération et, évidemment, le report de sa tournée anniversaire pour ses 60 ans de carrière. "Je vais bien, nous rassure l’interprète de "Tous Yéyé". J’ai eu une jambe en bois mais, maintenant, ça y est, cela commence à aller mieux. Cela fait quelques mois donc, ça va. Il faut que je continue ma rééducation. Mais, pour être honnête, on n’a pas le temps de s’arrêter. Normalement, je devrais être off six mois. Mais au bout de trois mois, il faut s’y remettre. J’ai fait un concert en avril, je n’étais pas en talon, en baskets, mais ça va ! J’y vais doucement, je fais attention et je suis les ordres du docteur."

Pour remonter sur scène - Sheila sera le 5 novembre prochain au Cirque royal de Bruxelles -, il faut en effet de l’énergie. "Je suis ravie de retourner en Belgique , confie celle dont le manager est belge (Ludovic, qui s’est occupé de Maurane) et avait enregistré son dernier album, Venue d’ailleurs, aux studios bruxellois ICP. Vous connaissez ma passion pour Bruxelles. J’étais venue il y a 2 ans mais ici c’est un nouveau spectacle anniversaire, donc ça va être la grosse fête ! C’est aussi pour cela qu’on a mis Bruxelles au début de la tournée, car on sait que cela va être la grosse fête ! La Belgique, ce sont des gens souriants, aimables, de bonne humeur et… ça nous change, si vous voyez ce que je veux dire (sourire) !"

Vous aviez donné un concert chez nous juste avant la pandémie. Celui-ci aura donc une saveur particulière…