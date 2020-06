Cela faisait huit ans que Sheila n’avait plus sorti un nouveau titre. C’est chose faite avec “Septième continent”, un piano-voix extrait d’un prochain album à paraître en 2021 sur lequel Sheila évoque l’environnement, le climat et le sort de la planète. Voilà qui fait écho à la pandémie que nous traversons. “Je pensais que ce confinement de plus de deux mois allait permettre aux gens de réfléchir parce que c’est un message sérieux que nous a envoyé la Terre, dit-elle.

