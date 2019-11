Cela faisait plus de dix ans que Sheila n’avait plus remis les pieds à Bruxelles. Pour y remédier, l’une des icônes de la période yéyé donnera un grand concert en janvier au Cirque royal. Un spectacle où elle reprendra ses plus grands tubes. Pour en discuter, elle nous donne rendez-vous dans une célèbre pâtisserie du Sablon. Les chocolats, c’est son plaisir coupable lorsqu’elle se rend dans la capitale belge. Elle confesse repartir à chaque fois avec "des sacs entiers". Mais quand il s’agit de parler musique, elle n’hésite pas à arrêter sa dégustation. À 75 ans, l’interprète des "Rois Mages" est en grande forme et même en plein renouveau. Rencontre.

(...)