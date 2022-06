76 ans, 60 ans de carrière, 27 albums et 85 millions de disques vendus ! Les chiffres de Sheila donnent le tournis. C’est pourquoi la star du disco aura droit à une émission portrait à la fin de l’année sur France Télévisions.

La chanteuse, qui a récemment fait fureur en écureuil dans Mask Singer sur TF1, n’a aucun regret concernant sa carrière. "J’aurais aimé faire de la scène quand j’avais 20 ans ou jouer davantage d’instruments mais, pour le reste, je ne vais pas me plaindre", confesse celle qui se verrait bien dans une émission comme The Voice.

"Ça n’existait pas à mon époque mais j’ai passé des auditions pour les voix de la chanson française à l’ORTF… Je me suis fait jeter. J’ai fait des choses comme ça, mais je n’en ai pas fait beaucoup, car tout a démarré très vite." Celle qui qui dit d’elle que "quand on me mettait dehors par la porte, j’essayais de rentrer par la fenêtre" aurait tout fait pour vivre son rêve.

"Être coach à The Voice, ça serait cool. J’aimerais bien partager tout ce que je sais avec les jeunes, leur donner des conseils sur ma longue vie." Et de conclure : "Il est difficile de juger des voix car, souvent, les jeunes qui viennent chantent mieux que les juges. Ça fait bizarre (sourire) ! Après, ce n’est pas ça qu’ils recherchent. J’aime partager ce que je fais mais pas forcément dans The Voice… De toute façon, je ne pense pas qu’ils m’inviteront (rire) !"