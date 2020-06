Si le confinement est désormais derrière nous, il n’est pas encore question de se rendre dans une salle de spectacle. Pour nous faire patienter, l’initiative Show Must Go Home propose des concerts en ligne depuis la mi-mars. Ceux-ci sont introduits par Mat Bastard, chanteur du groupe Skip The Use.

Ces performances sans public se déroulent depuis le toit d’immeubles de différentes villes. Après Lille, Paris et Nice, c’est au tour de Bruxelles de dévoiler une belle vue sur la Grand-Place et de présenter ses talents. Cela se fera depuis le toit de l’hôtel Warwick.

Les prestations de Marka, Selah Sue, Kid Noize et Loïc Nottet seront mises en ligne ce dimanche à 18 h sur leur page Facebook. Des compères français seront aussi de la partie, comme Cali, qui vient de sortir son album Cavale, le jeune rappeur Yuzmv et le chanteur humoristique Oldelaf. Show Must Go Home veut repenser la manière d’assister à des concerts et estime construire la culture de demain.

(...)