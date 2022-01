"Je suis fier de tout ce que j’ai écrit ou pas écrit d’ailleurs ou chanté et composé", assure Gérard Lenorman. "J’aime l’échange, avec les enrichissements que cela peut apporter. Mais il est vrai que j’ai été un peu solitaire dans mes écrits." Artiste discret mais toujours présent, l’interprète du tube Si j’étais président se fait souvent taquiner en cette période de présidentielles françaises. "C’est une chanson rigolote et qui n’est que cela", insiste-t-il. "Si j’étais réellement président, je n’aurais même pas l’envie de l’être ! Car ce n’est pas mon truc. Mais en plaisanter comme cela, ça me fait plaisir. Je n’ai aucun regret de l’avoir écrite. Je l’avais faite un peu pour les enfants au départ. Je crois même que les présidentiables d’aujourd’hui, eux-mêmes, se demandent bien comment ils vont faire la prochaine fois. Courage !"

Celui qui vit la crise sanitaire "comme tout le monde" ("on n’est pas des voyous donc il faut respecter les autres !") estime que ce sujet est propre à chacun. Un peu comme tout dans la vie finalement. "Les Enfoirés, si on me demande de venir, je viens. Mais ce n’est pas le cas", explique Gérard Lenorman qui avait participé à la tournée Âge tendre. "Je me suis arrêté quand j’ai voulu", nous confesse-t-il. "Cela ne m’a pas empêché de faire des concerts. Je suis très libre. Si j’avais bien réfléchi, peut-être que je ne l’aurais pas faite cette tournée… mais chanter avec des collectifs, ça m’a toujours plu ! La seule chose que je regrette c’est que l’on n’ait pas fait suffisamment de duos. C’est dommage car on me l’avait vendu de la sorte."

L’interprète de "La terre s’est endormie" ("on ne doit pas avoir honte d’oser parler de ce qui parait invraisemblable") et de la sage "Si seulement c’était vrai" (avec Nicolas Peyrac) affirme que ses musiques viennent sur son cœur et son âme. "Je n’ai jamais su comment on composait !" Victime d’un terrible accident de voiture à 18 ans, qui a failli lui coûter la vie, Gérard Lenorman reste toujours positif malgré la négativité ambiante. "C’est vrai que j’ai eu des douleurs, tristesses et mauvais encadrements mais j’ai toujours été un garçon excessivement créatif."

La preuve avec "La Ballade des gens heureux" ("j’ai toujours rêvé d’écrire la chanson du siècle, celle qui fera le tour du monde"), son tube universel qui lui sourit encore et toujours aujourd’hui. Même s’il ne regarde pas la télé ("je déteste ça"), sa "Ballade des gens heureux" se retrouve en effet diffusée de A à Z dans la série au succès mondial de Netlfix Sex Education. "Merci les Anglais ! Grâce à eux, je fais le tour du monde. Et cette chanson ne m’appartient plus aujourd’hui mais c’était mon rêve d’en avoir une qui m’échappe totalement."