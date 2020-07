Un peu plus d’un an après avoir été finaliste de The Voice, la plus belle voix sur TF1 , Sidoine se lance dans une toute nouvelle aventure : l’autoproduction. Le Français, très attaché à la Belgique pour y avoir vécu plusieurs années, aimerait produire son album pop/rock, réaliser un clip vidéo et en faire la promotion via un projet Kisskissbankbank, pionnier du crowdfunding. " Je ne voulais pas me perdre dans les grosses machines, même si je ne crache pas dessus ", explique le chanteur. " J’ai décidé de prendre un chemin de traverse parce que je pense que c’est le public qui doit décider de ce qu’il veut entendre. "

En tout, le jeune homme souhaiterait récolter 30 000 euros pour financer son projet. "Aujourd’hui, j’ai déjà rassemblé 30 % de la somme finale. Il me reste 28 jours pour récolter les 21 000 euros restants" , explique Sidoine qui convient que c’est un "pari osé" . Le jeune homme a reçu le soutien de plusieurs artistes qui l’ont accompagné dans T he Voice, la plus belle voix . Parmi eux, on retrouve Slimane, Nikos Aliagas ou encore Jenifer, son ancienne coach avec qui il a gardé contact.