C'était le 14 août dernier. Simon Gallup, bassiste de The Cure, annonçait sur Facebook avoir claqué la porte, exaspéré par les trahisons, écrivait-il. Cette publication avait fait l’effet d’une bombe chez les fans, le musicien étant un des piliers du groupe de Robert Smith. Et son jeu de basse, un élément déterminant dans la musique et les ambiances proposées par la formation londonienne.

L’information était d’autant plus étonnante que The Cure doit incessamment faire son retour avec un nouvel album, le premier depuis 13 ans. Le groupe avait d’ailleurs retrouvé toute sa splendeur en concert ces trois dernières années. Ils avaient donné un concert mémorable en 2018 dans Hyde Park, à Londres, pour leurs 40 ans, avant de livrer une prestation exceptionnelle à Rock Werchter l’année suivante.

Tout semble désormais rentrer dans l’ordre. Simon Gallup a réintégré The Cure. C’est ce qu’il a indiqué de manière curieuse, en réponse à une question posée sur la page Facebook de son nouveau groupe Alice Blue Gown. “Yes I am” (“Oui, j’en suis”), a-t-il répondu à la personne qui lui demandait s’il était toujours membre de The Cure.

Le message dans lequel il disait quitter la formation à cause des trahisons a également été effacé.

Pas d'album avant 2022?

Ce départ avorté n’est pas sans rappelé ce qui s’était déjà produit en 1982 lorsqu’au terme d’une tournée très tendue, Robert Smith et Simon Gallup s’étaient disputés sur la scène de l’Ancienne Belgique. Le bassiste avait alors quitté ses acolytes pendant deux ans, créant là aussi son groupe, Fools Dance.

Le retour de Simon Gallup parmi les siens signifie-t-il que l’album annoncé va enfin sortir ? Bonne question... À ce jour Robert Smith n’a rien dit. Comme il n’a pas réagi à l’annonce du départ de son bassiste, ni à son retour.

Ajoutons dans l’équation un calendrier des sorties d’albums noir de monde d’ici les fêtes de fin d’année et l’on se dit qu’il faudra probablement encore se montrer patient avant de pouvoir écouter de nouveaux titres de The Cure. 2022, par exemple.