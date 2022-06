Six ans après le succès colossal de l’excellent Lemonade, Beyoncé fait son retour sur la scène musicale sous son seul nom (Il y a deux ans, elle avait sorti un disque avec son mari Jay Z sous le nom de The Carters, Everything Is Love). Elle s’apprête à sortir un nouvel album à paraître cet été. Mieux, il se pourrait même qu’elle sorte plus qu’un disque

Ces derniers temps, il était acquis que cela bougeait du côté de Queen B. Elle avait fait un reset de ses réseaux sociaux en supprimant toutes les photos. Ce sont les plateformes musicales qui ont annoncé son retour, Tidal en tête. Logique, c’est la plateforme que détient son Jay Z de mari. Même scénario donc que pour Lemonade en 2016 qui, à sa sortie, était accompagné d’un documentaire consacré à la chanteuse.

Rendez-vous le 29 juillet pour découvrir Renaissance. Un titre ponctué par la mention Act 1. Qui dit acte 1 suppose qu’il devrait y en avoir au moins un second, d’où les spéculations autour d’un autre album à venir plus tard.

Très peu de choses ont filtré concernant le contenu de ce septième album. Tout juste sait-on qu’il contiendra 16 morceaux mais leurs titres restent cachés. On se souvient aussi que la star du R&B avait évoqué la présence de certains thèmes pour son nouveau disque. C’était l’an dernier. Il serait question de la pandémie, sujet manifestement incontournable pour la plupart des artistes, et de sa vie privée. Rien de vraiment surprenant.

L’annonce a mis les fans en effervescence. Certains se ruent déjà sur les précommandes. Une édition limitée à 39,99 $ avec t-shirt, livre et poster est d’ores et déjà proposée.

Ce retour de Beyoncé était très attendu suite au succès colossal de Lemonade qui s’est vendu dans le monde à plus de 3 millions d’exemplaires en un an à peine. Les 12 titres qui le composent s’étaient même hissés dans le top du Billboard Hot 100, le classement de référence aux USA. Une première pour une artiste !

Il n’est pas non plus inutile de rappeler que les 6 premiers albums de Queen B ont tous été numéro 1. Vu l’engouement, Renaissance devrait logiquement suivre le même chemin.