Émotion ce samedi soir aux NRJ Music Awards. En direct depuis Cannes, l’événement a récompensé les artistes de l’année. Parmi eux, Slimane et Vitaa qui ont reçu deux prix : celui du duo francophone de l’année et celui du clip de l’année pour " De l’or" .

Alors qu’ils venaient de soulever leur premier prix, Slimane a livré un long et touchant discours dans lequel il adresse un mot touchant à sa partenaire et annonce la fin de leur duo lancé il y a deux ans. " C’est notre dernière parce que bientôt on repassera l’un et l’autre en solo. Je voulais te dire vraiment du fond du cœur… […] Je n’ai pas rencontré une chanteuse, ni une amie. J’ai rencontré quelqu’un de ma famille, comme s’il fallait que l’on se trouve. Tu m’as aidé à devenir quelqu’un de meilleur et tu vas me manquer tous les jours quand on va s’arrêter ", déclare, en larmes, l’ancien gagnant de The Voice qui a partagé plusieurs titres avec Vitaa. Parmi eux, "Je te le donne" ou encore "Ça va, ça vient". Désormais, ils vont chacun se concentrer sur leur carrière solo.

Une séparation qui divise

L’annonce a entraîné une vague de réactions sur la Toile. Si certains sont attristés par leur séparation, d’autres, s’en réjouissent. " Vitaa et Slimane, ça fait 3 ans qu’ils sont là avec la même chanson c’est bon là ", " Par contre Vitaa et Slimane je sature grave vivement que chacun retourne à sa carrière en solo c’est trop ", peut-on lire sur les réseaux sociaux.