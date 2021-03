Cela fait un moment qu’il est devenu inutile ou presque de relayer les annonces de concerts. Non pas que l’on laisse tomber les artistes mais parce que toute annonce finissait immanquablement par un report ou une annulation. L’horizon n’est pas plus dégagé aujourd’hui qu’hier mais on peut espérer que début 2022, même si le virus n’est pas éradiqué, on aura trouvé une solution ou un moyen de revivre des prestations live même si pour les festivals le doute est permis. Pourquoi pas avec Snoop Dogg, figure légendaire du hip hop qui annonce son passage par le Sportpaleis d’Anvers le 24 février.

Il ne débarquera pas seul en Belgique. Dans ses valises, il y a du monde. Du très beau monde même, à savoir ses potes de la West Coast que sont Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile.

Plus qu’un concert, c’est un spectacle de 3 à 4 heures qui sera proposé, histoire de célébrer comme il se doit les 25 ans de carrière de Snoop Dogg et son influence sur le monde du hip hop, du reggae, de la pop et du G-funk.

Modeste comme il sait l’être, Snoop Dogg a baptisé cette tournée à sa manière : “I Wanna Thank Me”, phrase culte prononcée lors de son intronisation au Hall of Fame, à Hollywood. Nous voilà rassurés, le coronavirus ne l’a pas trop changé. Preuve supplémentaire avec la promesse qu’il fait : “Ain’t nothing but a gangsta party !”, à savoir “Ceci ne sera rien d’autre qu’une fête gangsta”. Tout un programme.

Les billets pour cet événement seront mis en vente à partir du lundi 29 mars à 10 h 00 via teleticketservice.com et fkpscorpio.be.