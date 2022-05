Après avoir foulé la scène du Mithra Jazz de Liège la veille au soir Sofiane Pamart arrive dans les bureaux de Pias entièrement vêtu de noir, lunettes Prada et deux belles chaînes dorées autour du cou. Une tenue qui contraste avec son sourire avenant. Le pianiste français a sorti son deuxième album Letter en février dernier et peut enfin aller à la rencontre de son public, à qui sa "lettre" est adressée. "J'ai rencontré mon public juste par des écoutes, des messages, avec beaucoup de distance. J'ai sorti Planet fin 2019 et le Covid a commencé à frapper juste après. Je n'avais pas encore fait mes premiers concerts."

A travers sa musique, Sofiane Pamart a la volonté de rendre le piano populaire et accessible au plus grand nombre. Celui qu'on identifiait comme le pianiste virtuose des rappeurs, trace aujourd'hui sa voie, jalonnée d'introspection et de voyages à travers le monde.

Il y a trois ans, vous étiez considéré comme le pianiste des rappeurs, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Votre ambition allait-elle au-delà de ce titre étriqué ?

Oui, mon plan, depuis le début, c'est vraiment de tout orienté autour du piano. Ça a commencé par le rap parce que c'est la musique que j'affectionne le plus dans mon quotidien. Mais en vérité, ce que je suis avant tout, c'est pianiste. C'est le piano qui englobe tout.