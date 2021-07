"Un an que je parcours le cosmos, déclare le rappeur dans une vidéo depuis le Frégate, son vaisseau spatial. Un an qu’avec mon équipage nous sommes partis à la quête des constellations. Le stock de notre vaisseau empêche de poursuivre notre mission. On a donc besoin de vous sur Terre." À partir du 9 juillet, une pluie d’étoiles tombera en effet sur 13 villes françaises, belges et suisses. Le 21 août, Soprano invite ses fans à les retrouver du côté de Bruxelles. Prêt pour une chasse aux étoiles grandeur nature ?

Rendez-vous ici : chasseurdetoiles.games.