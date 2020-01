Le chanteur marseillais a besoin de repos après une année 2019 chargée.

Sur Instagram, Soprano a annoncé qu'il avait besoin de retrouver ses proches après une année remplie de projets: "J’ai terminé l’année 2019 sur les rotules physiquement et psychologiquement ( au point d’avoir été malade la moitié de mes vacances). Il a fallu que je me coupe de tout ( téléphone, travail , musique, etc.) et être exclusivement auprès de ma famille (qui a tellement souffert de mon absence) pour pouvoir prendre du recul sur cette extraordinaire année 2019."

Voici son message en entier:

Le chanteur peut enfin se consacrer à sa famille avant d'attaquer les prochains mois de 2020 avec panache!