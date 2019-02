Soprano, qui a rejoint le casting des coachs de The Voice depuis cette nouvelle saison, était interrogé sur le montant élevé de son salaire (Cyril Hanouna a annoncé dans TPMP qu'il gagnerait de 350.000 euros).





Le Marseillais a tenu à se justifier : "Je travaille avec mes amis d'enfance. On fait tout ensemble. On a monté une société, on manage des artistes, on a une fondation pour aider certaines associations dans les quartiers. Tout ce que je fais, ça a un lien avec ça".





"Les gens aiment bien dire dire 'Moi, j'ai fait ça' . Moi, je le fais pour de vrai donc je le garde pour moi. L'important, c'est à qui ça bénéficie."