Le géant du streaming veut se baser sur les préférences des utilisateurs.

Alors que les American Music Awards viennent d’avoir lieu, où Taylor Swift s’est vu remettre le prix d’Artiste de la décennie, le géant suédois du streaming a annoncé qu’il allait, lui aussi, organiser sa propre cérémonie musicale. Les Spotify Awards se dérouleront le 5 mars prochain à Mexico et seront entièrement basés sur les préférences des utilisateurs. "Vos écoutes, votre profil, vos habitudes aideront à déterminer les catégories de trophées, les finalistes et les gagnants des Spotify Awards en fournissant un reflet fidèle de ce que les fans écoutent", indique la plateforme dans un communiqué.

De cette manière, elle se distingue des autres remises de prix qui se reposent généralement sur les votes du public ou d’un jury. "Nous voulons donner à tout le monde l’opportunité de faire partie du show", a déclaré Mia Nygren, directrice générale de Spotify en Amérique Latine. Tous les genres musicaux seront représentés, comme le hip-hop, le rock, le reggaeton jusqu’à la cumbia, style musical venu de Colombie.

Le concurrent de Deezer a décidé de s’installer dans la capitale mexicaine tout simplement car c’est là où se trouve le plus grand nombre d’utilisateurs de Spotify au monde, devant même New-York, Londres et Paris. "Depuis le lancement de Spotify au Mexique en 2013, le pays est devenu l’un des marchés les plus sophistiqués en matière de musique numérique, attirant les plus grands groupes et permettant aux chanteurs et auteurs-compositeurs en herbe de tisser des liens avec leurs fans et de se démarquer." Bien entendu, la cérémonie sera diffusée en direct et en streaming. Vous l'avez compris, si vous voulez voir vos artistes préférés gagnés, reste plus qu’à les écouter !