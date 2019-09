Spotify est assurément la référence en matière de streaming musical. Ce n’est pas pour rien que les artistes font le forcing pour y figurer, même si certains y sont aussi réfractaires. Il n’y a d’ailleurs que quelques jours que Jean-Jacques Goldman, après des années de refus, a accepté que son catalogue soit repris sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Deezer.

Si l’icône de la chanson française a résisté pendant tant d’années, c’est parce qu’il est l’un des plus ardents défenseurs des droits d’auteur. Face à l’essor du streaming et pour répondre à la demande de ses fans, il a finalement accepté.

Et pour cause, les services de streaming représentent 67 % de la consommation totale de musique en Belgique selon les chiffres de BEA (Belgian Entertainment Association). L’an dernier, ce n’était encore "que" 50,5 %. Une progression qui se fait naturellement au détriment de la vente de disques et du téléchargement payant, qui ne représentent plus, respectivement, que 19,5 % et 9 % du marché. Les CDs affichaient pourtant encore 28 % de parts de marché en 2018 !

