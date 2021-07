L'artiste a une vision très claire de ce qu'il veut proposer artistiquement. Sur Ocytocine, il narre le cheminement d'un homme qui a le coeur brisé. Il s'est entouré de producteurs brillants, qui ont sublimé sa voix en la travaillant comme un instrument de musique. "Prinzly et Ponko gèrent le côté sombre et trap. Et Saint DX et Paco (Del Rosso) ont une vibe un peu pop. Et du coup, ça fait un cocktail de fou, un cocktail molotov. Je les appelle les Avengers. Ils ont travaillé avec des grosses têtes et ils sont eux-mêmes des grosses têtes."

Une équipe qui gagne et des bosseurs acharnés. Squidji nous confie d'ailleurs retourner en séminaire à Fréjus dans quelques jours pour continuer à écrire.

Rencontre en vidéo pour évoquer ses premiers pas dans la musique, l'écriture et son équipe d'"Avengers".

Squidji, "Ocytocine", disponible sur toutes les plateformes de streaming.